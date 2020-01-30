Ergin Ataman: "Oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor"

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle deplasmanda yapacakları maçta oyun planlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle deplasmanda yapacakları maçta oyun planlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Ergin Ataman yaptığı yazılı açıklamada, Sırbistan temsilcisinin yeni transferleri Vladimir Stimac ve Kevin Punter ile farklı bir takım hüviyetine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lorenzo Brown gibi bir skoreri ve çok geniş rotasyonu olan play-off hattında tehlikeli bir takım. Özellikle kendi sahasında 20 bin kişilik müthiş taraftar desteğiyle çok sert basketbol oynuyorlar. Oyunun kontrolü bizde olmalı ve kendi oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu maçta uzun süredir sakat olan Stratos Perperoglou ve Dejan Davidovac'in de kadroda olmasını bekliyoruz. Biz de Micic'i oynatmaya çalışacağız."

Lacivert-beyazlı basketbolcu Chris Singleton ise maçın zor bir atmosferde oynanacağını anlatarak, "Seyircileri çok gürültü yapıyor. Biz, oyunu kontrol etmeliyiz, top kaybı yapmamalıyız ve rakip taraftarları maçın içine sokmamalıyız. Galibiyet serimizi sürdürerek, rakiplerimiz ile aramızdaki mesafeyi korumak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Karadağ, Ergin Ataman, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı
İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler! Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı Son Dakika: Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:46:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergin Ataman: "Oyun planımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]