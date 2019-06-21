Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman parkeye bu sefer kulaklıksız çıktı
Son Dakika Spor Haber

Ergin Ataman parkeye bu sefer kulaklıksız çıktı

25 dakika önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi 7. ve son maçına diğer karşılaşmaların aksine kulaklık takmadan çıktı.

Ergin Ataman parkeye bu sefer kulaklıksız çıktı, System.String[]
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisi 7. ve son maçına diğer karşılaşmaların aksine kulaklık takmadan çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin yedinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ederken, Efes Başantrenör Ergin Ataman bu müsabaka kulaklık takmadan çıktı. Ataman, serinin ikinci karşılaşmasından itibaren takımların ısınma bölümlerine kulaklıkla çıkmıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:58 Kaynak: İHA
Anadolu Efes, Ergin Ataman, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi! Petr Cech Chelsea'ye döndü Tümer Metin-Gamze Topuz çiftinden örnek davranış! Beşiktaş, Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 21:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman parkeye bu sefer kulaklıksız çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]