Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman Real Madrid açıklaması
Son Dakika Spor Ergin Ataman Real Madrid açıklaması

Ergin Ataman Real Madrid açıklaması

1 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında maç boyu yüksek enerji ve tempoyla oynamaları gerektiğini belirtti.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında maç boyu yüksek enerji ve tempoyla oynamaları gerektiğini belirtti.


Ergin Ataman, yarın İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Real Madrid'in çok tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Real Madrid'de Facundo Campazzo ve Sergio Llull oyun temposunu iyi kontrol ediyor. Jaycee Carroll, Rudy Fernandez gibi skorer oyuncuları ve Anthony Randolph ile Walter Tavares gibi önemli pota altı oyuncuları var. Maç boyunca yüksek savunma enerjisine sahip olmamız ve tempolu oynamamız gerekiyor."


Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Rodrigue Beaubois ise Real Madrid'le zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Çok iyi bir takım olduklarını biliyoruz ama biz de evimizde, seyircimizin önünde oynayacağız. Kazanmak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Seyircimiz bize her zamanki gibi müthiş bir destek verecektir. Bu önemli maça hazırız. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Efes, THY Euroleague'de son maçta deplasmanda Valencia'yı 83-78 yenmişti...



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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:24 
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