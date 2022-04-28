Ergin Ataman: "Şimdi beklesinler bizi bakalım" - Son Dakika

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano maçından sonra yaptığı açıklamada, "Takım halinde kendimize çok güveniyoruz. Bu güvenle de Final-Four'a gideceğiz. Şimdi beklesinler bizi bakalım. Daha önce kaybettiğimiz bazı takımlar var. Geliyoruz oraya. Bu kez farklı olacak. Geçen sezonki gibi şampiyonluğu bırakmayacağız" dedi.

THY Euroleague play-off 4. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve Final-Four'a yükseldi. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Ben takımımla gurur duyuyorum. Bu takım 4. yıldır Avrupa'da basketbolun zirvesinde. Bu takım İstanbul'a, Türkiye'ye gençlere, çocuklara basketbolun zirvesini sevdirdi. Burada oynanan basketbol, çocuklar eminim Türkiye'de daha fazla top satın alıyor, daha çok forma alınıyor, daha çok spor okullarında, basketbol okullarında basketbol oynamak istiyor. Bunun da temelin de Anadolu Efes'in yapmış olduğu coşku var. Kolay değil, üst üste 4. yıl zirvede kalmak. O açından takımımı kutluyorum. Bu akşam 10. kez üst üste kapalı gişe oynadık. Birçok arkadaşlarımıza bilet bulamadık. Bu destek dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Oyunculara müthiş mücadele ediyor. Sonunda da istediğimize geldik, Final-Four'a geldik. Kaldı 2" diye konuştu.

"BU KEZ FARKLI OLACAK"

Hiçbir zaman sakat oyuncuları gündeme getirmediklerini söyleyen Ataman, "Bu benim felsefemdir. Sakat oyuncularla ilgili yapacak bir şey yok ama maçı, seriyi bırakmayız. Beaubois ve Simon bu takımın rotasyondaki çok önemli iki oyuncusu. Biz diğer oyuncularımıza güvendik. Bu seride Pleiss yıldızlaştı. Bir önceki maçta Larkin son 10 dakika maça aldı. Bu akşam Larkin bir türlü devreye giremedi ama Micic onun yerini aldı. Takım halinde kendimize çok güveniyoruz. Bu güvenle de Final-Four'a gideceğiz. Şimdi beklesinler bizi bakalım. Daha önce kaybettiğimiz bazı takımlar var. Geliyoruz oraya. Bu kez farklı olacak. Geçen sezonki gibi şampiyonluğu bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"BELGRAD'DA TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERELİM"

Kariyerinde 5. Final-Four olacağının hatırlatılması üzerinde deneyimli başantrenör, "Kariyer aldı gidiyor. Kariyer ile ilgili fazla söylenecek bir şey yok. Önemli olan bu takımı oralara geliyor olması. Anadolu Efes basketbola çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu ekonomik şartlarda bu takımı tutabilmek, 4 yıl üst üste tutabilmek çok zor. Ama biz Türkiye'yi, Türk bayrağını temsil ediyoruz. Bir Türk takımıyız. Evet yabancı oyuncularımız ağırlıkta ama Türk oyuncularımız da geçtiğimiz yıl Sertaç olsun, bu yıl da zaman zaman Buğrahan olsun, Larkin var milli takımımızın as oyuncusu. Biz oradayız bir Türk antrenörü olarak. Türkiye'ye bu gururu yaşatmaya çalışıyoruz. Onun içinde kariyer önemli değil. Önemli olan bu takımın zirvede bir kez daha şampiyonluk verecek olması. 19-21 Mayıs Belgrad, yakın, vize de yok. Yarı finalde Olympiakos olacak gibi gözüküyor. Atina'dan birçok taraftarı oraya gelecektir. Türkiye'deki taraftarlarımızı da bekliyoruz. Belgrad'da Türk'ün gücünü gösterelim" ifadelerini kullandı.

Taraftar için ise Ergin Ataman, "Atmosfer muhteşem. Son 3 aydır muhteşem. Müthiş bir destek alıyoruz. Gönülden geliyor herkes buraya. Çok güzel bir atmosfer var. En ufak kötü tezahürat yok. Anında müdahale var. Basketbolu tamamıyla yaşayan taraftar var. Hepsine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - İHA)