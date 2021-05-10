Ergin Ataman: Son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesindeyiz - Son Dakika

Ergin Ataman: Son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesindeyiz

10.05.2021 16:11
Ergin Ataman: Son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesindeyiz, System.String[]

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Önümüzdeki 2 yıl boyunca Anadolu Efes'i aynı seviyede tutmaya çalışacağız. Oynadığı basketbolla da keyif veren bir takımız.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Önümüzdeki 2 yıl boyunca Anadolu Efes'i aynı seviyede tutmaya çalışacağız. Oynadığı basketbolla da keyif veren bir takımız. Önümüzdeki senelerde de bunu devam ettirmek için çabalayacağız" dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines Euroleague Final Four medya gününde dijital ortam üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Final Four'da başarılı olabilmek için savunmanın önemli olduğunu vurgulayan Ataman, "En az sayı yiyen 2'nci takımız. Hücumlarımızın çoğu da savunma kaynaklı. Geçiş hücumlarından çok sayı bulan bir takımız. Play-offlarda yorgunluk faktörü ön plana çıktı. Bazı oyuncuların savunmasında sıkıntı yaşadık. Final Four'da da en üst noktaya gidebilmek için iyi savunma yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Önümüzde 3 haftaya yakın bir süreç var. Hazırlıklara başlayacağız" diye konuştu.

"CSKA'NIN PLAY-OFF'TAKİ MAÇLARINI DAHA İZLEMEDİM"Final-Four'daki rakipleri CSKA Moskova'yı analiz etmeye daha başlamadıklarını söyleyen Ataman, "CSKA Moskova'yı iki şekilde değerlendirmek gerekiyor. Mike James öncesi ve Mike James sonrası. CSKA'nın play-off turunda oynadığı maçları izleyemedim. Çünkü o dönem de bizim de play-off maçlarımız vardı. Skorlarını takip edebildim sadece. Önümüzde 3 haftalık bir süreç var. Bu süreçte onların play-off'ta oynadığı ve daha önceki maçlarını analiz edeceğiz" ifadelerini kullandı."ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL BOYUNCA ANADOLU EFES'İ AYNI SEVİYEDE TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Anadolu Efes ile 2 yıllık yeni kontrat imzalayan Ataman, bu konuyla ilgili olarak ise "Önümüzdeki 2 yıl boyunca Anadolu Efes'i aynı seviyede tutmaya çalışacağız. Oynadığı basketbolla da keyif veren bir takımız. Önümüzdeki senelerde de bunu devam ettirmeye çalışacağız. Kadro yapılanması nasıl olur, bilemiyorum. Sözleşmesi sona eren, NBA ihtimali olan oyuncular var. Bunları transfer döneminde göreceğiz. Ne olursa olsun aynı noktada olmak, hepimiz için kaçınılmaz" şeklinde konuştu."ANADOLU EFES EN KURUMSAL VE ORGANİZE KULÜP"Avrupa'da Anadolu Efes dışında bir kulüpte çalışmak gibi bir niyeti olmadığının altını çizen deneyimli başantrenör, "Bana göre Avrupa basketbolunda Anadolu Efes, en kurumsal ve organize kulüp. Avrupa'da Efes dışında başka bir takıma transfer olmayı hiç düşünmedim. Bu işin gerçeği. Kendi ülkemdeyim, Türkiye'nin takımı Anadolu Efes. Burada çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. NBA sorusu geliyor. Çok zor görüyorum. NBA'e bugüne kadar Avrupa'da başarılı olup da giden bir Avrupalı koç tarihte yok. İleride böyle bir oluşum olur ve bana teklif gelirse bunu değerlendiririm. Önümüzdeki 2 yılda Efes ile çok uyumlu bir birlikteliğimiz olacak. Anadolu Efes'ten kovulmadığımız sürece buradayız" açıklamasında bulundu."HASTA OLMAYAN 3-4 OYUNCUMUZU AŞILATIP FINAL-FOUR'A KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYORUZ "Koronavirüs sürecinde sporcuların aşı olup olmama konusuna da değinen Ataman, "Maalesef ülkemizdeki şartlar belli. Tüm dünyada aşıyla ilgili sıkıntılar var. Anadolu Efes takımı olarak bu sezon 19 defa Avrupa'nın farklı yerlerine gittik. Tabii ki bizlerin hastalanması kadar o hastalığı ülkemize getirmenin riskini de üzerimizde taşıdık. Sağlık Bakanlığı'na bunu ilettiğimizde yakınlık gösterdiler. Bizim oyuncularımızın büyük bölümü de hastalandı. Hasta olmayan oyuncularımız için ilgi gösterdiler ve bize yardımcı oldular. Hasta olmayan 3-4 oyuncumuzu aşılatıp Final Four'a kayıpsız gitmek istiyoruz. Sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bize bu yakınlığı gösterdiler" diye konuştu."BİZ AİLECEK BASKETBOLU YAŞIYORUZ"Koronavirüs pandemi döneminde geçirdikleri sezonun kendisi için kariyerinin en zor sezonu olduğunu söyleyen Ataman, "Çok farklı bir sezondu. Basketbol benim için çok önemli. Biz ailece basketbolu yaşıyoruz. Basketbolun da üzerine çıkan bir yaşam stili oldu. Pandemi, tüm dünyanın çekmiş olduğu acı ve ülkemizde verdiğimiz kayıplar... Eskiden gezer dolaşır, bir kahve içerdik ama şimdi bunların hiçbiri olmuyor. Ayrıca hep bir tedirginlik içindeyiz. Maske, psikolojik olarak bir yıkım. O maske sizin üzerinizde olduğunuzda tedirginsiniz" şeklinde konuştu."AYDIN ÖRS HERKES İÇİN ÖNEMLİ BİR FİGÜR"

Koronavirüs tedavisinden dolayı uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Aydın Örs'ün normal odaya alınmasının ardından kendisine bir mesaj attığını ifade eden Ergin Ataman, "Aydın abi benim için çok önemli. Örnek aldığım, sürekli görüştüğüm ve danıştığım, sıkıştığım yerde fikir aldığım bir insan. Son 1 ayda bizi çok üzdü, zor günler geçirdi. Koronavirüs nedeniyle hastanede yatması bizim için şok oldu. Real Madrid serisinin son maçından önce bana bir mesaj yazdı. Bu beni çok duygulandırdı. Ondan böyle bir mesaj almak beni sevindirdi. Aydın hoca bizlere çok güveniyor. Basketbolun duayeni. Herkes için çok büyük bir figür. İnşallah kupayı da kazanırsak onun da hastaneden çıkmasıyla güzel bir yemek yeriz" dedi.


Ergin Ataman: Son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesindeyiz

Anadolu Efes, Ergin Ataman, Koronavirüs, Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ergin Ataman: Son 3 sezondur Avrupa basketbolunun zirvesindeyiz - Son Dakika Spor


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