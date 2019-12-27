Ergin Ataman: "Şovu değil, birlikte sertliği düşünmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Şovu değil, birlikte sertliği düşünmeliyiz' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Şovu değil, birlikte sertliği düşünmeliyiz"

6 saat önce

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "İlk bölümde Wilbekin'e kolay basket imkanı verdik.

Ergin Ataman:

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, "İlk bölümde Wilbekin'e kolay basket imkanı verdik. Daha sonra strateji değişikliğine gittik. Beaubois'yı hücumda etkili kullandık ve önemli sayılar bulduk. Simon da ikili oyunlarda etkili oldu. İkinci yarıya ise daha agresif başladık. Micic'in devreye girmesiyle daha da etkili olduk. Bu maçı 20 sayı farkla kazanmak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.


Deneyimli çalıştırıcı, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ABD'li pivot Bryant Dunston ile ilgili soruya, "Dunston İstanbul'da. Türkiye Kupası döneminde aramıza döneceğini düşünüyorum. En az 5-6 maç daha oynamayacak. Dunston'ı THY Avrupa Ligi play-off maçları için hazırlayacağız." cevabını verdi.


Ataman, müsabakanın son pozisyonu sonrası ABD'li basketbolcu Alec Peters'a tepki göstermesiyle ilgili olarak ise şunları kaydetti:


"Atabildiğimiz kadar fazla sayı atmayı planlamıştık. Peters'ın performansı beni mutlu etmedi. Bazı maçlarda çok, bazılarında ise az oynarsın. Bu basketbol. Son pozisyonda Peters'ın geri çekilmesine kızdım. Bizim için her basket ve pozisyon önemli. Bunu CSKA Moskova maçında gördük. CSKA Moskova maçına çok rahat çıktık. Daha çok işin şov kısmına önem verdik. Gördük ki işler ters tepebiliyor. Burada hedefimiz şov yapmak değil baskı kurup maç kazanmak. Bunu sağlayacak olan en önemli unsur, oyuncuların mücadelesi. Bugün maç boyunca agresiftim. Burada bu agresifliği yaratmamız lazım. Müthiş bir takımımız ve taraftarımız var. Ancak şovu değil, hep birlikte sertliği düşünmemiz lazım."


Sfairopoulos: " Anadolu Efes, her anlamda bizden daha iyiydi"


Maccabi FOX Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes'in hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtti.


Maça iyi başladıklarını ifade eden Yunan başantrenör, "Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla galibiyeti hak etti. İlk yarıda iyi oynadık ancak maalesef ikinci çeyrekte düşüş yaşadık. Fazla top kaybı yaptık. Üçüncü periyotta ise savunma yapmakta zorlandık. Bizim için maçın en kötü bölümüydü. 32 sayı yedik. Bu çeyrekte daha iyi olmalıydık. Anadolu Efes her anlamda bizden daha iyiydi. Kadro kaliteleri çok iyi. Anadolu Efes'e başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Sinan Erdem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:39 
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