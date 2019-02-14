Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "Tek Maçlar Her Zaman Zor Olur"

Ergin Ataman: "Tek Maçlar Her Zaman Zor Olur"

25 dakika önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Kupası'nda eledikleri Gaziantep Basketbol maçının ardından, "Tek maçlar her zaman zor olur" dedi.

Ergin Ataman:
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Kupası'nda eledikleri Gaziantep Basketbol maçının ardından, "Tek maçlar her zaman zor olur" dedi. Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ataman, "Türkiye kupası maçları, özellikle tek maçlar zor maçlardır. Gaziantep organize oynayan bir takım, bugün bize karşı iyi bir direnç gösterdiler. Biz de bugün genel şut yüzdelerimizin altında kaldık. 3. periyoda kadar bugün maçı koparamadık. Son periyotta benchten gelen oyuncularım bugün iyi oynadı ve kazanmamızı sağladı. Şimdi önümüzde yarı final var. Yarı finali bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Anadolu Efes takımı kaptanı Doğuş Balbay ise, "Bugün turnuvanın ilk maçını oynadık. Bence çok iyi mücadele yaptık. Gaziantep'i 59 sayıda tutmak bizim maç hedefimizdi. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz ve yarı finale konsantre olacağız. Adım adım finale doğru ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:16 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Anadolu Efes, Gaziantep, Spor
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