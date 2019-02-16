Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "Türk Basketbolunun Nasıl Bu Duruma Geldiğinin Sorgulanması Lazım"

Ergin Ataman: "Türk Basketbolunun Nasıl Bu Duruma Geldiğinin Sorgulanması Lazım"

57 dakika önce

- Ergin Ataman: "Türk basketbolunun nasıl bu duruma geldiğinin sorgulanması lazım" Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan maçına az sayıda seyirci gelmesi Ergin Ataman'ı kızdırdıANKARA - Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo...

- Ergin Ataman: "Türk basketbolunun nasıl bu duruma geldiğinin sorgulanması lazım"
Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan maçına az sayıda seyirci gelmesi Ergin Ataman'ı kızdırdı

ANKARA - Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya geldi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, " Doğuş Balbay'ın savunmadaki akılcı oyunuyla bariz bir üstünlük sağladı" diye konuştu.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-70 mağlup etti. Elde edilen bu galibiyetle finale adını ilk yazdıran takım Anadolu Efes oldu. Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçının sonucuna göre rakibini bekleyen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Doğuş Balbay'ın savunmadaki akılcı oyunuyla bariz bir üstünlük sağladı. İlk 3 çeyrek farklıydı son çeyrek bambaşkaydı. Bu konuda son periyottan konuşmak istemiyorum. Buradan eleştiri yapmam gerekirse Türkiye Kupası yarı final maçları oynanıyor Ankara'da salonda seyirci yok. Basketbol seyirciyle güzel, hafta sonu bu kadar az sayıda seyirci olması beni düşündürüyor. Anadolu Efes ile Beşiktaş maç yapıyor salonda toplam 300 kişi var. Türk basketbolu nasıl bu duruma geldi sorgulanması lazım. Basketbolun bu derece ilgi görmemesi beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes takımında Vasilije Micic, "Kazandığımız için çok mutluyum. Beşiktaş Sompo Japan takımı maçı hiç bırakmayan bir yapısı var. Türkiye liginde oynadığımız maçlar arasında en iyi maçımızı çıkardığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adı Milli Takım ile Anılan Şenol Güneş: Sezon Sonu Teklif Gelirse Değerlendirebilirim Beşiktaş'ın İkinci Yarı Performansı Yüzleri Güldürdü

Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:43:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: "Türk Basketbolunun Nasıl Bu Duruma Geldiğinin Sorgulanması Lazım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]