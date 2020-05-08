Ergin Ataman: "Türkiye Basketbol Ligi'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz. - Son Dakika
Son Dakika›Spor›Ergin Ataman: 'Türkiye Basketbol Ligi'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz. - Son Dakika Spor
Ergin Ataman: "Türkiye Basketbol Ligi'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz.
6 saat önce
Ergin Ataman: "Türkiye Basketbol Ligi'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz.
Ergin Ataman: "Türkiye Basketbol Ligi'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentilerini duyuyoruz. Buna ilişkin olarak bugün açıklama yapılacağı da söyleniyor. Ben sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım." - İSTANBUL
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8.05.2020 18:01:04. #1.13#
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