Ergin Ataman: "Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Zor bir deplasman maçı olacağı kesin' - Son Dakika Spor

Ergin Ataman: "Zor bir deplasman maçı olacağı kesin"

6 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ALBA Berlin'in tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım oynadığını belirterek, "Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" dedi.

Ergin Ataman:

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ALBA Berlin'in tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım oynadığını belirterek, "Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" dedi.


THY Euroleague'in 26. haftasında yarın Almanya ekibi Alba Berlin'e konuk olacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan James Anderson karşılaşma öncesinde kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Alba Berlin'in İstanbul'da oynadıkları maçta kendilerini çok zorladıklarını belirten Ergin Ataman, "Bu sezon en çok sayı yediğimiz rakip oldu. Tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" diye konuştu.


James Anderson ise karşılaşma ile ilgili olarak, "Güzel bir atmosferde, kadrosunda birçok tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalıyız, topa sahip olmalıyız ve play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ergin Ataman, Anadolu Efes, ALBA Berlin, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
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