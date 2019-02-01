Son Dakika Haberleri: Erğli'de Akgöl Çalıştayı Yapıldı

Erğli'de Akgöl Çalıştayı Yapıldı

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde Agöl 2. Çalıştayı Proje Aşamaları toplantısı gerçekleştirildi.

Erğli'de Akgöl Çalıştayı Yapıldı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde Agöl 2. Çalıştayı Proje Aşamaları toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu Başkanlığında yürütülen ve Ereğli Kaymakamlığında düzenlenen Akgöl 2. Çalıştayı Proje Aşamaları toplantısına katıldı.

Akgöl'ün Ereğli için önemli bir değer olduğunu söyleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Şehrimizin ve Ülkemizin önemli sulak alanlarından olan Akgöl ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu Başkanlığında yürütülen proje toplantısına katıldık. Akgöl'ü yeniden canlandırma amacıyla yürütülen projeye Belediye olarak destek veriyor, önemsiyoruz. Akgölümüzün tekrardan eski haline kavuşabilmesi Ereğlimiz ve Ülkemiz açısından çok önemlidir. Akgöl'ün ne derece önemli olduğunu, çiftçi açısından regülatör olduğunu, doğal açıdan nasıl bir güzellik olduğunu yani bir değer olduğunu hemşehrilerimiz çok iyi biliyor. Bu projenin ilçemize, bölgemize hatta Ülkemize büyük katkıları olacak inşallah. Bir Ereğlili olarak, Ereğli sevdalısı olarak hemşehrimiz Prof. Dr. Nebiye Hanımefendiye, beraberindeki ekibe ve bu projeye destek veren herkese teşekkür ederim. Belediye olarak da bu proje için gereken her türlü desteği vermenin, bu anlamlı projenin bir paydaşı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin Ereğlimiz ve Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Özkan Özgüven, Konya, Güncel
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