Son Dakika Haberleri: Ergül: "Borçsuz ve Sorunları Olmayan Bir Belediye Bırakıyoruz"

Ergül: "Borçsuz ve Sorunları Olmayan Bir Belediye Bırakıyoruz"

1 saat önce

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "Geride borçsuz ve sorunları olmayan bir belediye bırakıyoruz" dedi.

Ergül:
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "Geride borçsuz ve sorunları olmayan bir belediye bırakıyoruz" dedi.

Başkan Baki Ergül, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Başkan Ergül, geride kalan 10 yılda Belediye ekibiyle Sinop'a hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Ergül burada yaptığı açıklamada, "Geride borçsuz ve sorunları olmayan bir belediye bırakıyoruz. Sinoplulardan haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim hakkım varsa helal olsun. Sinop adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Kendi adımıza başarılı olduğumuza inanıyorum. Özellikle borçsuz ve sorunsuz bir belediye bırakıyoruz. Yeni seçilecek belediyeye başkanına kim olursa olsun başarılar diliyorum" diye konuştu. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Sinop, Politika
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