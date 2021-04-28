Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu

28.04.2021 15:38
Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu, System.String[]

Bu yıl Hem Misli.com Sultanlar Ligi'nde hem de Balkan Kupası'nda mücadele edecek olan Aydın'ın Sultanları kadrosunu güçlendiriyor.

Bu yıl Hem Misli.com Sultanlar Ligi'nde hem de Balkan Kupası'nda mücadele edecek olan Aydın'ın Sultanları kadrosunu güçlendiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray'ın başarılı orta oyuncusu Ergül Eroğlu'nu renklerine kattı.

1.90 boyundaki ve 1987 doğumlu tecrübeli orta oyuncusu Ergül Eroğlu'nun Türkiye liginde ve uluslararası organizasyonlarında önemli başarıları bulunuyor. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin'le kendisini mavi-beyaz formaya bağlayan sözleşmeye imza atan Eroğlu, Aydın'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Takımdan yapılan açıklamada ise önümüzdeki sezonda önemli başarılara imza atılmak istendiği vurgulandı. Eroğlu'nu Aydın'ın Sultanları'nda görmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yıl takıma hem ligde hem de Balkan Kupası'nda başarılar diledi. - AYDIN

Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu
Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu
Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu

Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor         
16:24
3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı         
14:34
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı         
13:11
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisi için 23 bin sanat eserini bağışlayacak         
12:07
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:45:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergül Eroğlu Aydın'ın Sultanları kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement