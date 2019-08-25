Son Dakika Haberleri: Ergün Atalay delegelerin ısrarını kıramadı
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Ergün Atalay delegelerin ısrarını kıramadı

1 saat önce

Türkiye Demiryolu İşçileri (Demiryol-İş) Sendikası Genel Başkanlığına Ergün Atalay tekrar seçildi.

Ergün Atalay delegelerin ısrarını kıramadı, System.String[]

Türkiye Demiryolu İşçileri (Demiryol-İş) Sendikası Genel Başkanlığına Ergün Atalay tekrar seçildi.

Söğütözü'nde bir otelde düzenlenen 11. Olağan Genel Kurul'un dünkü açılışında, Atalay genel başkanlığa aday olmadığını belirterek, delegelere hitaben duygusal bir veda konuşması yapmıştı.

Atalay'ın bu kararına rağmen sendikanın 13 şube başkanı ve 240 delegesi topladıkları imzalarla Ergün Atalay'ı genel başkanlığa tekrar aday gösterdi.

Bugün yapılan seçimde, Türk-İş Genel Başkanlığını da yürüten Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikasının Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

Ergün Atalay, Söğütözü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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