Ergün Demir: Süper kahramanımı kaybettim - Son Dakika

Ergün Demir: Süper kahramanımı kaybettim

27.11.2020 11:32
Ergün Demir: Süper kahramanımı kaybettim, System.String[]

Melike BİRGÖLGEEvinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Maradona, vefatıyla milyonlarca insanı üzdü.

Melike BİRGÖLGE

Evinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Maradona, vefatıyla milyonlarca insanı üzdü. Bunlardan biri de, Temmuz 2015'te, Arjantin'de, Maradona ile evinde tanışıp dostluk kuran Türk oyuncu Ergün Demir oldu.

FUTBOL DÜNYASI KUZEY YILDIZINI, BEN İSE SÜPER KAHRAMANIMI KAYBETTİM!

Demir; haberi aldığı anda beyninin durduğunu, inanamadığını belirtti. Duygularını, "Acım çok büyük. Futbol dünyası kuzey yıldızını, ben ise süper kahramanımı kaybettim. Seninle tanışmadan önce 35 yıl bekledim Diego. Tekrar görüşeceğimizi biliyorum. Birbirimize söz verdik. Yakında görüşürüz dostum. Nur içinde uyu" cümleleriyle dile getirdi.

Oyuncu, Maradona ile güzel anısının yadigarı videoyu da paylaştı.

MARADONA'YA KAHKAHA ATTIRAN TÜRK!

Arjantin'de 2015'te yayınlanan Binbir Gece dizisinin ilgi görmesi üzerine, davet edilen oyuncu Ergün Demir, Temmuz 2015'te, Arjantin'de ekranda yaptığı reggaeton dans performansından sonra canlı yayında Maradona sürpriziyle karşılaşmıştı.

Bailando 2015 yarışmasında dans performansları sergilemek için Arjantin'e giden, dizinin Ali Kemal karakterini canlandıran Demir, yaptığı reggaeton dans performansı sonrasında, babasını kaybeden Maradona'ya başsağlığı dileyip, ardından ünlü

futbolcuya Galatasaray formasını hediye etmişti. Demir'i o an bekleyen sürpriz ekranda Maradona ile gerçekleşti. Maradona, 'Sevgili Türk Ergün' yazarak imzalı formasını iletti.

MARADONA İLE SÜRPRİZ BULUŞMA!

Bu canlı yayından birkaç gün sonra yapılan sürpriz bir organizasyonla, ünlü futbolcuyla evinde buluşan Ergün Demir, o gün duygularını böyle anlatmıştı:

"Diego Armando Maradona çocukluğumdan kariyerini bıraktığı güne dek hayat hikayesi ve devamında masalsı hayatı ile beni etkilemiş ender insanlardan. Milyonlar bir şey hayal eder, siz elde ederseniz işte o zaman kendinizi bir rüyada görürsünüz. Arjantin halkının bana bu kadar sevgiyi boşuna vermediğini düşünüyorum. Maradona'nın bana önce imzalı formasını hediye etmesi sonra da bir araya gelişimiz, ona olan sevgime bir de gurur kattı. Onunla bir araya gelip sohbet etmek tarifsiz bir mutluluk."

Ergün Demir: Süper kahramanımı kaybettim

Diego Armando Maradona, Ergün Demir, Kalp Krizi, Arjantin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ergün Demir: Süper kahramanımı kaybettim - Son Dakika Magazin


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