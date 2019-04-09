Son Dakika Haberleri: Ergün Penbe'den Derbi İtirafı: "6-0'lık Maçta Oynamaz Olaydım"

Ergün Penbe'den Derbi İtirafı: "6-0'lık Maçta Oynamaz Olaydım"

1 saat önce

"Hasan Şaş'a dedim ki 'Bu da mı gol oldu'...""Hasan şaş, 'Hangisi olmadı ki abi' dedi"İstanbul DHAYaklaşan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili geçmişte yaşanan rekabetin anıları bir bir ortaya çıkıyor.

Ergün Penbe'den Derbi İtirafı:
" Hasan Şaş'a dedim ki 'Bu da mı gol oldu'..."

"Hasan şaş, 'Hangisi olmadı ki abi' dedi"

İstanbul DHA

Yaklaşan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ile ilgili geçmişte yaşanan rekabetin anıları bir bir ortaya çıkıyor.

AsistanalizTV YouTube kanalında canlı yayına katılan Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Ergün Penbe derbi öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı eski yıldız Ergün Penbe'nin "90+4 Futbol"da 6-0'lık derbi ile ilgili anlattıkları ve Hasan Şaş ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.

İşte o açıklamalar;

"Hala Kadıköy'de 20 yıl sonra bakıyoruz galibiyetimiz yok. Bu bizim için üzücü bir durum. Kadıköy'e gittiğimiz zaman ister istemez psikolojik baskı oluyor. Bu sene de mi olmayacak, acaba büyü mü var diyorsunuz. Bir maçta yine çok iyiyiz. Kezman sağ çaprazdan girdi önünü kapatmıştım vurdu çarptı gol oldu. Hasan'a döndüm. Hasan yine mi gol oldu dedim. Hangisi olmadı ki abi dedi... Seneler geçtikçe çok baskı yaratmış oluyor. Yenememe baskısı oluyor orada bir baskı var. Hakem baskısı da oluyor. Hakemler takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullanıyorlar. Bunları üst üste ekleyince sonuç bu oluyor. Bu arada 6-0'lık maçta oynadım, oynamaz olaydım."

"FENERBAHÇE 1-0 ÜSTÜN ÇIKIYOR KADIKÖY'DEKİ MAÇLARA"

Derbi tahmini olarak ise Penbe, "Kağıt üzerinde ne kadar favori olursanız olun sonucu bilmek zor. Fenerbahçe 1-0 üstün çıkıyor Kadıköy'deki maçlarda. Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray var. Bu sene umutluydum ama Luyindama Marcao olmaması sıkıntı. Kurulu düzeni vardı Galatasaray'ın ve bozuldu" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in derbide stoperde Semih'le başlayacağını düşündüğünü belirten Ergün Penbe, Fernando'nun defansta olmayacağını ifade etti. Galatasaraylı eski yıldız; "Duruşu ve oyun karakteri ile Martin Linnes'i kendime benzetiyorum" açıklamasını da yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:55 Kaynak: DHA
Ergün Penbe, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 Maç Men Cezası Verdi 2. Lig Ekibi Zaragoza, Soldado'nun Peşinde Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi Yıllar Önce "Kendimi Alman Hissediyorum" Diyen Mesut Özil'in, Vatan Hesapsız Kitapsız Sevilir Paylaşımı Olay Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:39:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergün Penbe'den Derbi İtirafı: "6-0'lık Maçta Oynamaz Olaydım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]