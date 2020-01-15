Ergün Penbe öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergün Penbe öğrencilerle buluştu - Son Dakika Spor

Ergün Penbe öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve şu an Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörlüğü yapan Ergün Penbe Adana'da öğrencilerle buluştu.

Ergün Penbe öğrencilerle buluştu, System.String[]

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve şu an Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörlüğü yapan Ergün Penbe Adana'da öğrencilerle buluştu.


Adana Futbol Taraftarları Derneği, "Geleceğin Sporcuları Tarihi ile Buluşuyor" projesi kapsamında Teknik Direktör Ergün Penbe'yi Karataş ilçesinde ortaokul ve lise düzeyinde 400 öğrenciyle bir araya getirdi.


Etkinlikte Penbe, öğrencilerin soruların yanıtladı, deneyimlerini anlattı, tavsiyelerde bulundu.


Adana Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Ogün Demirci, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz'ın desteğinde yürüttükleri projenin oldukça başarılı ve faydalı olduğunu söyledi. Demirci, "Geleceğimiz olan gençlere doğru sporun ve sporcunun nasıl olması, bir taraftarın nasıl olması gerektiğini anlattık" dedi. - ADANA

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Ergün Penbe, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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