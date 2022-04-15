Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz'a saldırı olayında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

11 Nisan tarihinde Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde bir grup tarafından saldırıya uğrayan yazar Ergün Poyraz davasında 4 gündür gözaltında bulunan şüpheliler bugün Kuşadası Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.B., Z.B., V.Ç., R.B. ve S.B. tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme suçundan tutuklanırken, R.A. ise serbest bırakıldı.

(Ekrem Keser/ İHA)