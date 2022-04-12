Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı

12.04.2022 11:31
Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gazeteci-yazar Ergun Poyraz, eşinin yanında bir grubun saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Poyraz'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Ergenekon davasında 2007 yılında tutuklanan ve 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye olan yazar Ergun Poyraz, dün saat 19.00 sıralarında, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganlar kaçarken, yaralanan Poyraz, çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında çatlak olan Poyraz, yoğun bakıma alındı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. İstanbul plakalı otomobilden yola çıkan polis, gece boyu yaptığı operasyonlarla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇMEK İSTEDİLER

Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "Evin önündeki park halindeki otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak, aşağıya indim. 3 kişi otomobille, geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştı. Komşular olmasa ezeceklerdi. Eşim, şu an yoğun bakımda. Çok üzgünüz" dedi.

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Kaynak: DHA

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