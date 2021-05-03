Erguvanlar, İstanbul Boğazı'nı taçlandırdı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'na bu günlerde eşsiz bir güzellik katan, baharın habercisi erguvanlar açan çiçekleriyle boğazın iki yakasında adeta görsel şölen sunuyor. İstanbul'un doğasında kendiliğinden yetişen kentin kadim bir ağaç türü olan erguvanlar, tabiatın İstanbul'a hediyesi olarak görülüyor. Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere ve metinlere konu olan erguvanlar, açan çiçekleriyle, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını mor ve pembeye boyadı.