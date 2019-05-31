Son Dakika Haberleri: Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu
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Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi.

Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:08 
Ekonomi
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