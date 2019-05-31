Erhaç Üssü'ne iniş sırasında arızalanan F4'te hasar oluştu
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:08
Milli Savunma Bakanlığınca, bir F4 savaş uçağının Malatya
Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu
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