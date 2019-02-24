Son Dakika Haberleri: Erhan Altın: "Bizi İleriye Taşıyacak Olan 3 Puanı Aldığımız İçin Çok Mutluyuz"

Erhan Altın: "Bizi İleriye Taşıyacak Olan 3 Puanı Aldığımız İçin Çok Mutluyuz"

6 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasman 9 kişi kalan Tetiş Yapı Elazığspor, rakibi Kardemir Karabükspor karşısında 3-1 galip gelerek 6 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Erhan Altın:
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında deplasman 9 kişi kalan Tetiş Yapı Elazığspor, rakibi Kardemir Karabükspor karşısında 3-1 galip gelerek 6 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, çok zor bir maç oynadıklarını ve ihtiyaçları olan 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Altın, "Gençlerbirliği maçından sonra Antalya'da kamp dönemi yaşadık. Oyuncularımın orada çalışmaları, istek ve arzuları bu galibiyeti bize getirdi. Futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. 6 haftadır kazanamayan, yeni toplanan bir takım. Kısa süreçte buraya kadar geldik. İnanıyorum ki bundan sonra futbolcularımla daha çalışan ve geride gelecek arkadaşlarımız var. Onlarında bize hazır bir şekilde katılmaları ile birlikte layık olduğumuz yere geleceğiz. Rakiplerimizin kayıpları da bizleri moral ve motivasyon olarak yükseltti. 9 kişi kalmanın verdiği kapanma ile ister istemez geriye çekilerek galibiyeti koruduk. Buradan ihtiyacımız olan ve bizi ileriye taşıyacak olan 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:27 Kaynak: İHA

Spor
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