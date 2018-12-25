Son Dakika Haberleri: Erhan Güleryüz Kağıthaneliler İle Buluştu

Erhan Güleryüz Kağıthaneliler İle Buluştu

23 dakika önce

Türk Pop Müziğinin sevilen seslerinden, 'Ayna' grubuyla tanınan Erhan Güleryüz, Sultan Selim Kültür Merkezinde bir konser gerçekleştirdi.

Erhan Güleryüz Kağıthaneliler İle Buluştu, System.String[]

Türk Pop Müziğinin sevilen sanatçılarından Erhan Güleryüz Sultan Selim Kültür Merkezi'nde Kağıthaneliler ile bir araya geldi. Özellikle 90'lı yıllarda 'Ayna' grubuyla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşarak kendine müzik dünyasında yer edinen Erhan Güleryüz, sevilen şarkılarını vatandaşlar için seslendirdi.

'Ölünce Sevemezsem Seni' , 'Severek Ayrılanlar' , 'Çayımın Şekeri' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Güleryüz'e bir çok şarkıda dinleyenler de eşlik etti. Şarkıların yazılış hikayelerini de hayranlarıyla paylaşan Güleryüz solo performansıyla akustik bir konsere imza attı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin ardından kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara ve kendisine bu imkanı sağlayan Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür eden Erhan Güleryüz'e Kağıthane'nin sembolü olan lale figürü ile çiçek de takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:48 Kaynak: Bültenler

Selim, Ayna, Erhan Güleryüz, Güncel
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