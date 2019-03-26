Erhan Nacar: SGK 4 Yıl Sonra Pardon Dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, yaptığı açıklamada "Gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Tek hedefimiz daha fazla istihdam sağlamak ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır" dedi.

SGK 4 YIL SONRA PARDON DEDİ!

Sgk uzmanı Erhan Nacar, emekli aylığı bağlanan müşterisinin emekli maaşına itiraz etmesi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu, 38 aylık geriye dönük yaklaşık 14 Bin TL'ye yakın farkı müşteriye iade etti.

Ayrıca yine Nacar'ın itirazı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu kişinin emekli aylığını da 1.540'TL den 1.960 TL'ye yükselterek mağdur vatandaşın hakkını 4 yıl sonra iade etti.

ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, "Çift maaş hakkı 2008 sonrası yeni gelen yasalar kaldırılmıştı. Ama 2008 öncesinde gelen bir vefat, 2008 senesi sonra gelen bir vefat ile çift maaş alınabilir. Emeli sandığında 2008 sonrası yapılan müracaatlarda çift maaş alma imkanı mevcuttur" dedi.

DOLAR BORÇLANMLARI ÖDENMELİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi paketi ile ilgili döviz hakkında yapmış olduğu açıklamayla ilgili de Yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslenen SGK uzmanı Erhan Nacar, "Yurt dışında yaşayan vatandaşların dolar borçlanması yapıp bekleyenlerin, bir an önce yurt dışı dolar borçlanmalarını ödeyerek kendilerini garantiye alması gerekmektedir." dedi. Ayrıca Nacar, ilerde çıkabilecek bir yasanın yapılan dolar borçlanmalarının iptaline götürebileceğini de kaydetti.

ERHAN NACAR: TEK AMACIMIZ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAKTIR

Yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşlarına Emeklilik Danışmanlığı, Yurt Dışı Emeklilik İşlemleri ve Çözümleri, Borçlanma Yoluyla Emeklilik, Malulen emeklilik gibi sorunların çözüm odağı olarak bilinen Sosyal Güvenlik Uzmanı Nacar, "Ülkemizden aldığımızı her anlamda ülkemizle paylaşmak için yenilenen vizyonumuz ve misyonumuz ile ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Tek amacımız, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır" dedi.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN EMEKLİLİK ÇÖZÜM NOKTASI 'ERHAN NACAR'

Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sosyal güvenlik alanında verilen seminer ve kongrelere katılmış ve alanında birçok ödüle layık görülmüş olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, Yurt dışında iş hayatına devam eden Türk vatandaşlarının, Türkiye'de emekli olma, yurt dışında doğum borçlanması, yurt dışında dul ve yetim aylığı ve Yurt dışında ilk işe giriş tarihini Türkiye'den başlangıç saydırarak Türkiye'de emekli olma gibi problemlerin çözüm noktası olmuştur.