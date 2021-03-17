SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

17.03.2021 15:33

Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandıVIDEO YOKOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

VIDEO YOK

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önal için Bornova Kent Mezarlığı'nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı. Cenazeye spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Ayrıca taraftarlar da Erhan Önal'ın cenazesinde hazır bulundu. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Bige Önal'ı bu acılı gününde oyunculuk yapan meslektaşı Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.

Erhan Önal'ın Galatasaray'da birlikte oynadığı takım arkadaşları Arif Kocabıyık ve Metin Yıldız büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Arif Kocabıyık Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm, kendisi hem çok iyi bir insandı hem de çok iyi bir futbolcuydu. Hepimizin başı sağolsun, onu özleyeceğiz" dedi.

Metin Yıldız ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Pandemiden dolayı burada olması gerekenler burada olamadı. Çok üzgünüz, değerli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Bayern Munih forması giyip Bundesliga'da oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Erhan Önal, 2012 yılında geçirdiği pıhtı atması sonucu rahatsızlandı. Geçtiğimiz günlerde de annesini kaybeden Erhan Önal, yakınları tarafından 15 Mart 2021 Pazartesi günü mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyat olması gerektiği belirtilerek yatışı yapıldı. 16 Mart 2021 Salı günü ameliyat öncesi Erhan Önal'ın kalbi durdu. Kalp önce müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra tekrar kalbi duran Erhan Önal müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Önal ikinci krizi atlatamayarak saat 14.00 dolayında hayata veda etti.

SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray, Erhan Önal, Bige Önal, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor


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