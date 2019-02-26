Son Dakika Haberleri: Erhan Özbek, Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Oldu

Erhan Özbek, Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Oldu

38 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ziraat Odası Başkanı seçiml gerçekleştirildi.

Erhan Özbek, Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı Oldu, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ziraat Odası Başkanı seçiml gerçekleştirildi.

Ziraat Odası binasında gerçekleştirilen seçimlere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt ve Kütahya Zİraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, HAYKOOP Bölge Başkanı Yusuf Çalışkan ve esnaflar katıldı.

HAYKOOP Bölge Başkanı Yusuf Çalışkan'ın Divan Başkanlığı yaptığı başkanlık seçiminde ilçe esnaflarından Erhan Özbek Ziraat Odası Başkanı seçildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
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