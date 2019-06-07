Son Dakika Haberleri: Erhan: 'S-400'lerin NATO'ya Zarar Verdiğine Dair Rapor Yok'
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Erhan: 'S-400'lerin NATO'ya Zarar Verdiğine Dair Rapor Yok'

24 dakika önce

Ankara'nın Rus S-400 hava sistemlerini almaktan geri adım atmaması, Washington'unsa Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmesiyle yaşanan gerilim sürüyor.

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Ankara'nın Rus S-400 hava sistemlerini almaktan geri adım atmaması, Washington'unsa Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmesiyle yaşanan gerilim sürüyor. Türk Miras Vakfı'nı toplantısında da bu konu vardı. Katılılımcılardan Çağrı Erhan, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı
Erhan: 'S-400'lerin NATO'ya Zarar Verdiğine Dair Rapor Yok'
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01 
Washington, Ankara, Güncel
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