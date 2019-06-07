Erhan: 'S-400'lerin NATO'ya Zarar Verdiğine Dair Rapor Yok'
24 dakika önce
Ankara'nın Rus S-400 hava sistemlerini almaktan geri adım atmaması, Washington'unsa Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etmesiyle yaşanan gerilim sürüyor.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01
'nın Rus S-400 hava sistemlerini almaktan geri adım atmaması, Washington
'unsa Türkiye
'yi yaptırımlarla tehdit etmesiyle yaşanan gerilim sürüyor. Türk Miras Vakfı'nı toplantısında da bu konu vardı. Katılılımcılardan Çağrı Erhan
, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı
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