Erhan Usta'dan AKP'ye "Rtük Üyeliği" Tepkisi: "Bu Çok Basit Bir Kurnazlık, Hukuk Tanımazlık"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılması ile birlikte İYİ Parti'den AKP'ye geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine ilişkin; "Bu çok basit bir kurnazlık, hukuk tanımazlık. Şimdi hukuki yorum falan yok burada. Burada hukuk tanımazlık var. Açık bir şekilde RTÜK Kanunu'nun bir maddesi çiğnenmiştir. Yoruma dayalı bir durum olsa dersiniz ki, 'Siz böyle yorumluyorsunuz, ben böyle yorumluyorum.' Yorum falan yok burada. Boşalma tarihi belli. 1 Temmuz 2022'de boşalmıştır. Dolayısıyla bir ay içerisinde bunun yapılması lazım. Çünkü, boşaldığı tarih itibariyle TBMM çalışıyordu" dedi. Usta, "RTÜK tamamen bağımsız bir kurum olmasına rağmen siyasallaşmış bir kurum olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. İktidarın maşası haline gelmiş bir RTÜK var şu anda" sözleriyle bu durumu eleştirdi.

Meclis aritmetiğine göre İYİ Parti'de olması gereken RTÜK Üyeliği, Mehmet Ali Çelebi'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AKP'ye katıldığını söylemesi üzerine Taha Yücel'den boşalan RTÜK üyeliği yeniden AKP'ye geçti.

RTÜK Üyeliği haklarının gasp edildiğini düşünen İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmeler yaptı.

"DEVLET KURUMLARI VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLERİ PAYLAŞMIYOR"

Devlet kurumlarının şeffaf bir bilgi sağlamadığını söyleyen Usta, "RTÜK Üyesi Taha Yücel... Bir kere şunu söyleyeyim; bununla ilgili RTÜK ve Meclis bize hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Devlet kurumları verilmesi gereken bilgileri açık, şeffaf bir şekilde paylaşmıyor. Burada RTÜK üyeliğinin ne zaman boşaldığının tarihi önemli. Biz ASELSAN'ın internet sitesinde Taha Yücel'in 1 Temmuz 2022 tarihinde RTÜK'ten ayrılıp gittiği ASELSAN'da göreve başladığını görüyoruz. Dolayısıyla 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle RTÜK üyeliği boşalmıştır" dedi.

"İKTİDARIN MAŞASI HALİNE GELMİŞ BİR RTÜK VAR"

RTÜK Kanunu'nun 35'inci maddesinin 5'inci bendine atıf yapan Usta, "Diyor ki 'Bir üyeliğin boşalması durumunda boşalma tarihinden itibaren bir ay içinde yeni üye seçilir.' Boşalma tarihi Meclis'in tatilde olduğu vakte gelirse diyor Meclis'in açılmasından itibaren bir ay içinde diyor. 1 Temmuz'da Meclis çalışıyordu. Biz 1 Temmuz günü çalıştık. Meclis'in çalıştığı bir günde RTÜK üyeliği boşaldığı için kanunda öngörülen bir aylık süre başlamış oldu. Bu 1 Ağustos'ta doluyor. Normal şartlarda 1 Ağustos'a kadar Meclis olağanüstü toplantıya çağırılabilir ki bununla ilgili geçmişte örnekler var. Bu çağrı yapılıp Meclis'in toplanıp RTÜK üyesini seçmesi gerekirdi. Burada iki kurumun kastı var. Birincisi RTÜK. RTÜK bir defa üyeliği boşaldığı halde Meclis'e bir yazı göndermesi lazım. RTÜK bunu yapmıyor. RTÜK tamamen bağımsız bir kurum olmasına rağmen siyasallaşmış bir kurum olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. İktidarın maşası haline gelmiş bir RTÜK var şu anda" değerlendirmesini yaptı.

"NİYE MECLİS BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇMİYOR?"

Usta, RTÜK'ün yazıyı göndermemesi üzerine TBMM Başkanlığı'nın inisiyatif alıp harekete geçmesi gerektiğini söylerken; "Niye Meclis Başkanlığı harekete geçmiyor? Sorgulanması gereken bu. Bizim iddiamız şu; 1 Temmuz 2022 itibariyle üyelik boşaldığı için boşalma tarihinden bir ay içinde seçim yapılması lazım. Olağanüstü toplantı çağrısı yapılıp bu seçim yapılabilirdi. Hadi bunu yapmadınız. 1 Ekim'de Meclis açıldı. Üyelik boşalalı 3 ay olmuş, 1 Ekim günü bu seçimin yapılması lazımdı. Bu niye yapılmadı çok net. 1 Ağustos'ta veya Meclis'in açıldığı gün 1 Ekim'de bu seçim yapılmış olsaydı bu boşalan üyeliğin yerine İYİ Parti'nin aday göstereceği bir üye seçilecekti. Meclis aritmetiği bu boşalan üyeliği İYİ Parti'ye veriyor. Yaz aylarını hatırlarsanız, bir milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği konusu gündeme gelmişti. Dün itibariyle kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün itibariyle de rozeti takıldı. Meclis aritmetiği değişti. İYİ Parti'de olması gereken üyelik AK Parti'ye geçmiş oldu. Burada yapılan şey açık ve net bir şekilde hak gaspıdır. İYİ Parti'nin hakkı açık ve net bir şekilde gasp edilmiştir. Hukuksuz bir iş yapılmıştır. İYİ Parti'ye verilmesi gereken RTÜK üyeliği, maalesef yapılan bu hukuksuzlukla AK Parti'ye geçecektir" diye konuştu.

"AÇIK BİR ŞEKİLDE RTÜK KANUNU'NUN BİR MADDESİ ÇİĞNENMİŞTİR"

RTÜK'ün Meclis'e yazı yazmamasına ilişkin Usta ANKA'ya, "Bu çok basit bir kurnazlık, hukuk tanımazlık. Şimdi hukuki yorum falan yok burada. Burada hukuk tanımazlık var. Açık bir şekilde RTÜK Kanunu'nun bir maddesi çiğnenmiştir. Yoruma dayalı bir durum olsa dersiniz ki, 'Siz böyle yorumluyorsunuz, ben böyle yorumluyorum.' Yorum falan yok burada. Boşalma tarihi belli. 1 Temmuz 2022'de boşalmıştır. Dolayısıyla bir ay içerisinde bunun yapılması lazım. Çünkü, boşaldığı tarih itibariyle TBMM çalışıyordu. Kanun diyor ki, 'Boşalma tarihinden itibaren bir ay içerisinde seçim yapılır.' Ama boşalma tarihinde Meclis çalışmıyorsa, Meclis açıldıktan sonra bir ay diyor. Ama boşalma tarihinde Meclis çalışıyor. 1 Temmuz günü biz çalıştık" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ NİYE KÖTÜ BURALARDAN ANLIYORUZ"

Usta, İYİ Parti'nin hakkının gasp edildiğini söylerken; "Yaptıkları hesap hatası şu, bunlar 30 Haziran itibariyle Meclis'in tatile gireceğini hesap etmişlerdi. Dolayısıyla 1 Temmuz'da Meclis çalışmayacak, 1 Temmuz'da Meclis çalışmadığı için de 1 Ekim'den sonraya bu işlem kalacak diye düşündüler fakat 1 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu çalıştı. Dolayısıyla süreler o zaman başladı. Yani İYİ Parti'nin hakkı gasp edilmiştir. Türkiye'nin niye hukuk devleti olmadığını işte buralardan anlıyoruz. Türkiye'ye niye yatırımcı gelmediğini buralardan anlıyoruz. Türkiye ekonomisi niye kötü buralardan anlıyoruz. Bu şeyler işte her tarafta var" eleştirisini yaptı.

"RTÜK MESELESİNİ ARKADAŞLARIN ÇOK ÖNEMSEDİKLERİ BELLİ"

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen gayrihukuki bir durum var. Hukuk, ayaklar altına alınmış, kanun uygulanmamış ve İYİ Parti'nin hakkı olan bir RTÜK üyeliği, AK Parti'ye maalesef geçirilmiştir. Şimdi bakacaksınız sürece, patır patır başlatacaklar. İşlemleri başlatacaklar. Bu tabii iktidarın acizliğini gösteriyor aynı zamanda. Yani, aritmetikle oynayarak, hukuku çiğneyerek, kanunları uygulamayarak, işleri geciktirerek burada bir hukuksuz RTÜK üyeliğini AK Parti'ye verecekler. Bu bir acizliktir. Bir tane RTÜK üyeliğinden medet ummak. Zaten biliyorsunuz basının üzerine gidiliyor. Zaten özgürlük yok, hiç kimse bir şey yazamıyor, çizemiyor. Ama iyice RTÜK'ü tamamen böyle basını sansürleyen, efendim basının muhalif hiçbir fikri yazmasına müsaade etmeyen bir araç haline RTÜK gelmiştir. Dolayısıyla, bu RTÜK meselesini çok önemsedikleri de arkadaşların belli.

"İYİ PARTİ'NİN HAKKI GASP EDİLDİ"

Geçen hafta da seçimler yapıldı. Niye bu RTÜK üyeliği seçimleri yapılmadı? Bu çok net. Yani, burada yapılan şey, bu transferi beklediler. Biliyorsunuz kamuoyunda bu gündeme geldi. Buraya karşı bir kısım itirazlar, bir kısım eleştiriler olunca geciktirdiler ama daha fazla geciktirme imkanı olmadığı için işte bu transfer şimdi gerçekleşti. Ama hukuksuzdur. Yani, transfer kısmını demiyorum, o ayrıca tartışılacak bir konu. O milletvekilinin taktiridir. Ona biz bir şey diyemeyiz. Ancak bu tarafta yapılan şey, tamamen hukuk ayaklar altına alınmıştır. AK Parti tarafından, RTÜK tarafından ve AK Parti Grubu ve TBMM Başkanlığı tarafından hukuk çiğnenmiştir. İYİ Parti'nin hakkı gasp edilmiştir."