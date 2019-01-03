Erhan Usta Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
2 saat önce
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta
, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez
Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi. MHP Kırıkkale
Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk
, dün Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesi talep edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ile ilgili açıklama yaptı. Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, "1 Ocak 2019 tarihli Türkiye
geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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