Erhan Usta MHP'den İhraç Edildi
49 dakika önce
MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına karar verdi.
MHP Merkez
Disiplin Kurulu (MDK), Samsun Milletvekili Erhan Usta
'nın partiden ihracına karar verdi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddesi çerçevesinde, tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle MDK'ye sevk edilen Usta hakkında düzenlenen disiplin soruşturma dosyasının disiplin kurulu tarafından müzakere edildiği bildirildi.
Açıklamada, müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya
İlçe Teşkilatı üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.
Samsun Milletvekili Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" dolayısıyla parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK'ye sevk edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:40 Kaynak: AA
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