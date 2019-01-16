Son Dakika Haberleri: Erhan Usta MHP'den İhraç Edildi

Erhan Usta MHP'den İhraç Edildi

49 dakika önce

MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına karar verdi.

Erhan Usta MHP'den İhraç Edildi, System.String[]
MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına karar verdi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddesi çerçevesinde, tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle MDK'ye sevk edilen Usta hakkında düzenlenen disiplin soruşturma dosyasının disiplin kurulu tarafından müzakere edildiği bildirildi.

Açıklamada, müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.

Samsun Milletvekili Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" dolayısıyla parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK'ye sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:40 Kaynak: AA

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