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Erhan Usta: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz" - Son Dakika

Erhan Usta: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz"

18.12.2021 00:13

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde grubu adına söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde grubu adına söz aldı.

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bütçeyi yaklaşık 30 yıldır gerek bürokrat, gerekse siyasetçi olarak takip ettiğini belirterek, "Yaşadığımız en tatsız bütçe." dedi.

Usta, doların bugün 17 liraya geldiğine işaret ederek, ancak yaşananlara rağmen iktidar milletvekillerinin, bir üslup sorunu olduğunu, bu süreçte daha mahcup olmaları gerekirken konuşmalarını en üst perdeden yaptıklarını savundu.

"Umuyoruz ve öyle görünüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin ve son dört bütçe itibarıyla da Cumhur İttifakı'nın son bütçesi olacak." değerlendirmesinde bulunan Usta, ekonomide güven kalmadığını, Türk lirasından kaçış olduğunu ileri sürdü.

Usta, Türk lirasının mübadele, tasarruf aracı olma özelliklerini kaybettiğini, TL ile alışverişin neredeyse kalktığını, TL ile değer belirlenemediğini, piyasada da azınlık para haline geldiğini öne sürdü.

Fiyat istikrarının tamamen kaybolduğunu öne süren Usta, "Yüksek enflasyon hayatımıza geri döndü. Türkiye 1970'li, 1980'li, 1990'lı yılları yaşıyor. Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi bıraktı. Enflasyonla mücadele polise bırakıldı, denetim elemanlarına bırakıldı ve son olarak da Türkiye İstatistik Kurumuna bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz." diye konuştu.

Usta, firmaların baskı ve kuşku altında olduğunu, geleceği göremediklerini, fiyat veremediklerini, sermayelerinin her gün eridiğini, sattığını yerine koyamadığını, döviz açık pozisyonları nedeniyle sürekli zarar ettiklerini ileri sürdü.

Vatandaşın durumunun da iyi olmadığını kaydeden İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, "Mutsuz ve endişelidir vatandaşımız. Derinleşen bir yoksulluk vardır. Özellikle çocuk yoksulluğu, genç yoksulluğu çok fazladır. Emeklilerimizin durumu zaten perişan, dar gelirliler de aynı şekilde. Vatandaşımız hayat pahalılığı altında eziliyor, insanlar geçinmekte zorlanıyor, alım gücü sürekli düşüyor." ifadelerini kullandı.

İktidarın ise "porsiyonları küçültün", "domatesleri tek tek alın", "kombiyi kısın" tavsiyelerinde bulunduğunu öne süren Usta, vatandaşı ezen, rantı ödüllendiren vergi sisteminin, ekonominin bu hale gelmesine neden olan unsurlar arasında bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, artık ülkeye verdiği, vereceği hiçbir şeyin kalmadığını öne süren Usta, "Türkiye'yi daha büyük felakete sürüklemeyin ve bu milletin önüne sandığı getirin, millet en doğru kararı verecektir." dedi.

Erhan Usta: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz
Erhan Usta: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz
Erhan Usta: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz
Erhan Usta: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti, Erhan Usta, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erhan Usta: 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir kur şoku yaşıyoruz' - Son Dakika


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