Erhan Yazıcıoğlu: Fabrikatör babamı kumar bitirdi - Son Dakika

Erhan Yazıcıoğlu: Fabrikatör babamı kumar bitirdi

HÜLYA Koçyiğit'in sohbet programına konuk olan Erhan Yazıcıoğlu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Erhan Yazıcıoğlu: Fabrikatör babamı kumar bitirdi, System.String[]

HÜLYA Koçyiğit'in sohbet programına konuk olan Erhan Yazıcıoğlu, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çocukken doktor olmak istediğini belirten Yazıcıoğlu, bir gün abisiyle "Othello" oyununu izlediğini ve sonra tiyatroya yöneldiğini söyledi. Tiyatroyu seçtiği için babasının harçlığını kestiğini anlatan sanatçı, ilerleyen dönemlerde bu durumun değiştiğini, hatta oynadığı oyunları babasının defalarca yeniden izlediğini dile getirdi.

İNTİHAR EDEN OLDU

Babasının kumarı çok sevdiğini de itiraf eden Erhan Yazıcıoğlu, bu bağımlılığının aileye pahalıya mal olduğunu söyledi: "Koskoca bir fabrikatörken bir anda her şey bitti, sıfırlandı. Bu olaydan ders aldım, kumarla ilgilenen arkadaşlarımı hep engellemeye çalıştım. Bunu kendime misyon edindim. Babam örneğinden yola çıkarak birçoğuna engel olmaya çalıştım. Bazılarına engel oldum, bazılarına olamadım. Aralarında intihar eden oldu, yuvasını söndüren oldu. O yüzden lütfen kumardan uzak duralım."

Gençlerin Türkçesini başarılı bulmuyorum

Hülya Koçyiğit, Erhan Yazıcıoğlu'na günümüz oyuncularının Türkçesini nasıl bulduğunu sordu. Sanatçı şöyle yanıt verdi: "Çok başarılı bulmuyorum. Genç oyuncular kendilerini geliştirmek için yurtdışında bakış dersleri alıyor. Ancak sinemadaki olay sadece bakış değil, konuşmak da çok önemli. Sen kendi diline yatırım yap."

Erhan Yazıcıoğlu, Hülya Koçyiğit, Othello, Sanatçı, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:37

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Erhan Yazıcıoğlu: Fabrikatör babamı kumar bitirdi - Son Dakika Magazin

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