Erhavder'den Kanatlandıran Proje

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER), 2019 yılı eğitim ve uçuş sezonunu açtı.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER), 2019 yılı eğitim ve uçuş sezonunu açtı.



2019 yılı yaz sezonu boyunca doğa sporlarına yönelik düzenleyecekleri tanıtıcı etkinlik ve projelere ilişkin açıklamada bulunan ERHAVDER Yönetim Kurulu Başkanı Eren Varlı, "Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği olarak 2018 yılı sonlarında kuruluşumuzu gerçekleştirdik. 2019 yılı başlarında ilk genel kurulumuzu yaparak çalışmalarımıza başladık.



Erzincan Doğa Sporlarıyla ünlü bir şehrimiz. Dernek olarak 2019 yılı faaliyetlerimiz arasında halkımızı yapmakta korktuğu çekindiği ve daha çok ilgi alanımız olan sportif havacılık alanında Yamaç Paraşütü ile tanıştırıp yanlış ön yargıyı ortadan kaldırmak istiyoruz. Yakın çevremizde ki birçok ilimiz bu alanda bizden daha sonra başlamasına rağmen gelişim sağladı. Doğu Anadolu'da tek olan Paratrike Motorlu Çift Kişilik Yamaç Paraşütü ile hafta sonları Ekşisu Mesire alanı üzerinde müsait havalarda uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Motorlu Çift Kişilik Yamaç Paraşütü ile yerden kalkış yapıyoruz. Tecrübeli pilotumuz eşliğinde gerçekleşen uçuşlarımızda yolcularımıza sadece gökyüzünde özgürlüğün tadını çıkarmak kalıyor. Uçuş boyunca aksiyon kamerası ile bu anı ölümsüzleştiriyoruz. 18 yaşından küçüklerde velisi nezaretinde bu anı yaşama imkanına sahip." diye konuştu.



Erzincan'da ki üniversite öğrencilerinin yoğun bir ilgisinin olduğunu aktaran Başkan Varlı, "Yamaç Paraşütü kurallarına uyulduğu müddetçe son derece güvenli bir hava aracı. Buradan bu zevki yaşamak isteyen uçmak isteyen, ayrıca bu alanda eğitim almak isteyen herkesi bize müracaat etmeye davet ediyoruz. Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliği içerisinde faaliyetlerimizi yaz ayına yaklaştıkça hızlandıracağız.



Yönetim Kurulumuzla şehrimizin yöneticilerini ziyaret ederek hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Erzincan'ın turizme kapılarını tam anlamıyla açmaya başlaması için dernek olarak faydalı olacağını düşündüğümüz projeler var. Bunlar tamamlanma aşamasına geldiğinde halkımızla paylaşacağız. Bu projeler için emek harcayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

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