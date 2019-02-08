Son Dakika Haberleri: Erhürman: Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek takati yok

Erhürman: Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek takati yok

14 dakika önce

KKTC Başbakanı Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde 'bu iş olacaksa bir an önce olsun' tezini ortaya koydu ve sonuç odaklı bir görüşmeye açık oldu.

Erhürman: Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek takati yok, System.String[]
KKTC Başbakanı Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde 'bu iş olacaksa bir an önce olsun' tezini ortaya koydu ve sonuç odaklı bir görüşmeye açık oldu. Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı ve takati yok." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:25 

Ekonomi
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