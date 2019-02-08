Erhürman: Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek takati yok
14 dakika önce
KKTC Başbakanı Erhürman, "Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde 'bu iş olacaksa bir an önce olsun' tezini ortaya koydu ve sonuç odaklı bir görüşmeye açık oldu.
KKTC
Başbakanı Erhürman, "Kıbrıs
Türk tarafı müzakerelerde 'bu iş olacaksa bir an önce olsun' tezini ortaya koydu ve sonuç odaklı bir görüşmeye açık oldu. Kıbrıs Türk halkının artık çözüm için daha fazla bekleyecek dermanı ve takati yok." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:25
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