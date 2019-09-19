Son Dakika Haberleri: ERİAD'dan Başkan Kurt'a teşekkür
Son Dakika Yaşam Haber

ERİAD'dan Başkan Kurt'a teşekkür

16 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) ile bir araya geldi.

ERİAD'dan Başkan Kurt'a teşekkür, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERİAD) ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ekonomik ve bölgesel gelişime daha etkin biçimde katkı yapmak amacıyla ERİAD'ı kurduklarını söyleyen Durgut, Başkan Kurt'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesi'nin ERİAD'a her zaman destek olduğunu ifade eden Durgut, Odunpazarı Belediyesi ile her zaman ortak işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.


ERİAD Başkanı İbrahim Durgut ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak sivil toplum örgütleri ve derneklerle her zaman işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Başkan Kurt, ERİAD'a çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret sonunda ERİAD Başkanı İbrahim Durgut, Başkan Kurt'a ERİAD'a verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. - ESKİŞEHİR

İbrahim Durgut, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden izinli çıkan eski eş, genç kadını tanınmaz hale getirdi
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Suat Kaya oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:16:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ERİAD'dan Başkan Kurt'a teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]