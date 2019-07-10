Son Dakika Haberleri: Eric Clapton, Akdeniz turunu köpeğinin ölümüyle yarıda kesti
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Eric Clapton, Akdeniz turunu köpeğinin ölümüyle yarıda kesti

1 saat önce

ÜNLÜ İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, yatıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

Eric Clapton, Akdeniz turunu köpeğinin ölümüyle yarıda kesti, System.String[]
Eric Clapton, Kuşadası, Akdeniz, Güncel
ÜNLÜ İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, yatıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Clapton'ın, İngiltere'deki köpeğinin ölüm haberini alınca Akdeniz ve Ege sahillerinde sürdüreceği tatilini yarıda kestiği ve özel uçağıyla ülkesine döneceği öğrenildi.
Akdeniz'in cennet koylarını 11 milyon Euro'luk 'Va Bene' adlı yatıyla gezen, 6 dalda Grammy ödüllü, İngiliz şarkıcı ve besteci Eric Clapton, ülkesinde bıraktığı köpeğinin ölüm haberini alınca tatil programını iptal etti. Dün (salı) akşam saatlerinde Kuşadası Körfezi'ne gelen Clapton, yat limana girmeden önce bir süre Güvercinada açığında bekledi. İlçeyi yatından izleyen Clapton'un, bu arada kendisini İngiltere'ye götürecek özel uçağının Türkiye'ye gelmesi için talimat verdiği öğrenildi. Eric Clapton'ın fotoğraf veya görüntülerinin çekilmemesi için basın mensupları ise yat limanına alınmadı.
Clapton'un, Kuşadası'na gelip Efes Antik Kenti'ni gezmeyi de planladığı, köpeğinin ölümü üzerine tüm programını iptal ettiği belirtildi. Clapton'un bugün öğle saatlerinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen özel uçağıyla İngiltere'ye gideceği öğrenildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:31 Kaynak: DHA
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