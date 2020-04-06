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Eric Lamela'nın Tottenham Forması İle Attığı İlk Gol
21 dakika önce
Erik Lamela, Kasım 2013'te Uefa Avrupa Ligi'nde Tottenham'ın Sheriff Tiraspol karşısında 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Spurs için ilk golünü attı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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