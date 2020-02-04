Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürme konusunda anlaşma imzaladı

Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürmenin geleceğini ele almayı amaçlayan bir geliştirme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.



Hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticisi Erickson Incorporated ve döner kanatlı uçak ve özel çözümlerin önde gelen üreticisi ve geliştiricisi olan Lockheed Martin Şirketi Sikorsky, 21'inci yüzyılda yangın söndürmenin geleceğini ele almayı amaçlayan bir geliştirme anlaşması imzaladığını duyurdu. Buna göre, Erickson, gece yangın söndürme çözümlerinin sonraki neslini geliştirme konusunda çalışacak ve Sikorsky'nin MATRIX Özerk Teknolojisi'ni, daha önceden gece yangın söndürme sistemlerinde kullanılmamış, dijital işletilen yangın yönetim sistemiyle birleştirecek.



Erickson'un CEO'su Doug Kitani konu hakkında şöyle konuştu: "Bu önemli girişimde uzun bir geçmişi olan uçak şirketi ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. 1994 yılında S-64 küresel filosunun bakımını üstlendiği yıllardan itibaren şirketimiz, önemli görevleri desteklemek amacıyla platformu sürekli olarak modernleştirmiştir". - İSTANBUL