Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürme konusunda anlaşma imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürme konusunda anlaşma imzaladı - Son Dakika Ekonomi

Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürme konusunda anlaşma imzaladı

6 saat önce

Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürmenin geleceğini ele almayı amaçlayan bir geliştirme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürme konusunda anlaşma imzaladı, System.String[]

Erickson Incorporated ve Sikorsky, yangın söndürmenin geleceğini ele almayı amaçlayan bir geliştirme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.


Hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticisi Erickson Incorporated ve döner kanatlı uçak ve özel çözümlerin önde gelen üreticisi ve geliştiricisi olan Lockheed Martin Şirketi Sikorsky, 21'inci yüzyılda yangın söndürmenin geleceğini ele almayı amaçlayan bir geliştirme anlaşması imzaladığını duyurdu. Buna göre, Erickson, gece yangın söndürme çözümlerinin sonraki neslini geliştirme konusunda çalışacak ve Sikorsky'nin MATRIX Özerk Teknolojisi'ni, daha önceden gece yangın söndürme sistemlerinde kullanılmamış, dijital işletilen yangın yönetim sistemiyle birleştirecek.


Erickson'un CEO'su Doug Kitani konu hakkında şöyle konuştu: "Bu önemli girişimde uzun bir geçmişi olan uçak şirketi ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. 1994 yılında S-64 küresel filosunun bakımını üstlendiği yıllardan itibaren şirketimiz, önemli görevleri desteklemek amacıyla platformu sürekli olarak modernleştirmiştir". - İSTANBUL

Sikorsky Blackhawk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
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