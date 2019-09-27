Ericsson Türkiye’de üretim yapacak
1 saat önce
Ericsson Türkiye, yerli üretim belgesi aldığı prototipler ve bazı istasyonlara yönelik bazı donanımlar için kurduğu montaj hattının yıl sonuna kadar üretime başlamasını hedeflediğini açıkladı.
Ericsson Türkiye, yerli üretim belgesi aldığı prototipler ve bazı istasyonlara yönelik bazı donanımlar için kurduğu montaj hattının yıl sonuna kadar üretime başlamasını hedeflediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:56
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