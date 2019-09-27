Son Dakika Haberleri: Ericsson Türkiye’de üretim yapacak
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Ericsson Türkiye’de üretim yapacak

1 saat önce

Ericsson Türkiye, yerli üretim belgesi aldığı prototipler ve bazı istasyonlara yönelik bazı donanımlar için kurduğu montaj hattının yıl sonuna kadar üretime başlamasını hedeflediğini açıkladı.

Ericsson Türkiye’de üretim yapacak, System.String[]

Ericsson Türkiye, yerli üretim belgesi aldığı prototipler ve bazı istasyonlara yönelik bazı donanımlar için kurduğu montaj hattının yıl sonuna kadar üretime başlamasını hedeflediğini açıkladı.

Ericsson, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:56 
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