Eriğin kilosu Fatsa'da 400 lira - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eriğin kilosu Fatsa'da 400 lira - Son Dakika Ekonomi

Eriğin kilosu Fatsa'da 400 lira

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde il dışındaki serada yetişen eriğin kilosu 400 liradan satışa sunuldu.

Eriğin kilosu Fatsa'da 400 lira, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde il dışındaki serada yetişen eriğin kilosu 400 liradan satışa sunuldu.


Yaz meyvesi olan ve kış aylarında genellikle hamile kadınlar için satılan alınan erik, tanesi 10, kilosu 400 liradan ilçedeki tezgahları süslüyor. Fatsalı manavlardan Tayfur Tokatlı, eriği yüksek fiyatına ve az talebe rağmen ellerinde bulundurduklarını söyledi. Tokatlı, "Vatandaş talep ettiği zaman mağdur olmasın diye elimizde bulunduruyoruz. Bunun yanında karpuz ve kavun da tezgahlarımızda yer alıyor" dedi.


Tokatlı, eriğin tanesinin 10 lira, kilosunun ise 400 liradan satıldığını, en büyük müşterilerinin de aşeren kadınlar olduğu belirtti. - ORDU

Fatsa, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:39 Kaynak: İHA

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