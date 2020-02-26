ERİHDER'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERİHDER'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret - Son Dakika

ERİHDER'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

13 dakika önce

İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toprak ile beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

ERİHDER'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret, System.String[]

İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toprak ile beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Bekar ile bir süre sohbet eden Toprak, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek AA'nın başarılı haberlerini yakından takip ettiğini belirti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar'da AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Toprak ile beraberindekileri bilgilendirdi.

Konuşmalarından ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Ziyarette, Toprak'a ERİHDER Kadın Komisyon Başkanı Gülsem Şehmus ile ERİHDER Meclis Başkanı Abdullah Kaya eşlik etti.

Anadolu Ajansı, İbrahim Hakkı, Tuncay Bekar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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