Son Dakika Haberleri: Erik Ağacı Çiçek Açtı

Erik Ağacı Çiçek Açtı

56 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde erik ağacı çiçek açtı.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde erik ağacı çiçek açtı.

Beypazarı Kayabükü Mahallesi'nde oturan Engin Erol, bahçesindeki erik ağacının çiçek açtığını görünce çok şaşırdığını belirtti.

Şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını dile getiren Erol, "Havalar biraz ılıman gitti. Sıcak havaya dayanamayan erik çiçek açmış. Neredeyse dalların tümü çiçek açacak konuma gelmiş. Aralarında yeşil yapraklarda var. Belli ki onlarda yeni açmış. Şimdiye kadar ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: AA

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