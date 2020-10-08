Erik ağacı Ekim ayında çiçek açtı - Son Dakika

Erik ağacı Ekim ayında çiçek açtı
08.10.2020 14:03
Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacının sonbaharda çiçek açması dikkatlerden kaçmadı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacının sonbaharda çiçek açması dikkatlerden kaçmadı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesinde bir bahçede bulunan erik ağacı meyve vermesinin ardından Ekim ayında yeniden çiçek açtı.
Erik ağacının erik vermesinin ardından Ekim ayında yeniden çiçek açmasını gören vatandaşlar erik ağacının bu ayda çiçek açması şaşkınlığa neden olurken vatandaşlar ağaçtan bol bol fotoğraf çekti. - NEVŞEHİR
Son Dakika Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu