Son Dakika Haberleri: Erik ağacı kasım ayında meyve verdi
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Erik ağacı kasım ayında meyve verdi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bahçede bulunan erik ağacı kasım ayında meyve verdi.

Erik ağacı kasım ayında meyve verdi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bahçede bulunan erik ağacı kasım ayında meyve verdi.

Türkiye'nin birçok kentinde hava sıcaklıklarının düştüğü ve kar yağışının gözlendiği kasım ayında, kırsal Küçükyenice Mahallesi'nde bir erik ağacının çiçek açıp meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Bahçenin sahibi Halil Akdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eriğin normalde dalında nisan-mayıs aylarında olgunlaştığını söyledi.

Kasım ayında ağaçta erikleri görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Akdeniz, "İklimlerin değişikliği doğanın dengesini bozdu. Havaların sıcak gitmesi ağaçlara bahar havası estirdi, bu da çiçek açıp ürün vermelerine neden oldu. Tatlı 'papaz eriği' baharın ilk meyvesidir. Bu durum bizi çok şaşırttı." ifadelerini kullandı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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