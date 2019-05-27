Erik ağacından düşen kadın ağır yaralandı
3 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde erik ağacından düşen Merih Yazdıç (46) ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:40 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl ilçesinde erik ağacından düşen Merih Yazdıç (46) ağır yaralandı.
İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'nde oturan Merih Yazdıç (46), evinin bahçesindeki erik ağacına çıktı. Merdivenle çıktığı ağaçta erik toplayan kadın, bir anda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yazdıç'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Merih Yazdıç'ı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Yazdıç'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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