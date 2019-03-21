Son Dakika Haberleri: Erik Bahçelerinde Hummalı Hasat

Erik Bahçelerinde Hummalı Hasat

49 dakika önce

Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altındaki erik bahçelerinde kısa süre önce başlayan hasatta toplanan sezonun ilk ürünleri, 100 gramlık kaselere konularak yurdun çeşitli yerlerine ulaştırılıyor.

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Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altındaki erik bahçelerinde kısa süre önce başlayan hasatta toplanan sezonun ilk ürünleri, 100 gramlık kaselere konularak yurdun çeşitli yerlerine ulaştırılıyor.

Erik yetiştiriciliğiyle adından söz ettiren Silifke ilçesinde, mikroklima iklim özeliğine sahip Göksu Vadisi'ndeki Keben Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalledeki seralarda hasat sürüyor.

İşçilerin günün erken saatlerinde ağaçlardan topladığı erikler, kadınlar tarafından özenle seçilerek 100 gramlık kaseler şeklinde farklı illere gönderiliyor.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, örtü altında hasat yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


Erik yetiştiren tüm çiftçilere bol kazançlı bir sezon dileyen Şen, "Şu anda ürünlerimizi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiyoruz." dedi.

Birliğin kurucu başkanı ve üretici Mustafa Göktaş da seradaki hasadın sürdüğünü, açık alanda ise nisan ayında erikleri toplamaya başlayacaklarını anlatarak bu yıl açık alandaki rekoltenin yağışlar nedeniyle düşük olmasını beklediklerini belirtti.

Göktaş, "İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Bu ürettiğimiz mallar, gerek yurt içi, gerekse yurt dışına pazarlanmakta. Genelde İstanbul'a, hallere gönderiyoruz ve ürünün bollaştığı dönemlerde de ihracatçılar bölgemizden ürün almaya geliyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Türkiye, Silifke, Güncel
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