'Erik çekirdeği' dayağı davasında çocuğun babası tutuklu yargılama istedi





Hayati ARIGAN/ TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövdüğü iddiasıyla kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla yargılanan Ufuk Ö. duruşmada, "Dövmeye niyetim yoktu. Çocuk yüzüme küfür edince dövdüm" dedi. Baba Yasin K. şikayetinin devam ettiğini belirtirken avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

İstanbul Anadolu 67 Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ufuk Ö. ve mağdur çocuk M.Y.K.'nın babası şikayetçi Yasin K. ile avukatları hazır bulundu. Baba Yasin K. şikayetinin devam ettiğini belirtirken avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Avukat Tatlısuluoğlu, "Sanığın sabıkalı olması, canavarca hislerle hareket etmesi, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle hüküm kesinleşene kadar tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Sanığın sabıkasına bakılınca adeta bir suç makinesidir. Serbest dolaşması toplum ve çocuklarımız açısından tehlike arz etmektedir" dedi.

Olay gününü mahkemede anlatan sanık Ufuk Ö., "Yoldan geçerken araçtan çatır çutur sesler gelmeye başladı. Çocuklar taş atıyordu. 'Yapmayın' dedim. Dört beş çocuk hareket çekip, küfür ediyordu. Dövmeye niyetim yoktu. Yüzüme küfür edince dövdüm. Araba rahmetli babamdan kaldı. Benim için manevi değeri yüksekti. Ben binmeye bile kıyamıyorum. Çocuğu kaçırma gibi bir niyetim yoktu. Çocuk beni ormana doğru götürdü. Evinin orada olduğunu söyledi. Kaçırmak istesem arabama götürürdüm" dedi.

Sanık avukatı ise Ufuk Ö.'nün kaçma şüphesinin olmadığını belirterek, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme avukatların taleplerini reddederek, duruşmayı erteledi.

Tuzla'da 28 Nisan'da darp suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Savcılığın itirazı üzerine Ufuk Ö. tutuklanmıştı. Ufuk Ö. ilk duruşmada tahliye olmuştu.