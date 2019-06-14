Erik çekirdeği dayağı davasında sanık tahliye edildi (1)
4 saat önce
TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.
- İstanbul
Aracına erik çekirdeği atan çocuğu döven saldırgan için karar verildi
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan