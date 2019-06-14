Son Dakika Haberleri: Erik çekirdeği dayağı davasında sanık tahliye edildi (1)
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Erik çekirdeği dayağı davasında sanık tahliye edildi (1)

4 saat önce

TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

Erik çekirdeği dayağı davasında sanık tahliye edildi (1), System.String[]


TUZLA'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:19 Kaynak: DHA
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