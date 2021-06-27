Erik Cenneti Mut'a Mersin Büyükşehir'den Makine Desteği - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve ürün kalitesini artırmak amacıyla üreticiye ekipman desteği sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından hayata geçirilen 'Erik Üretici Kooperatiflerine Erik Boylama Makinesi Desteği Projesi' kapsamında Mut ilçesindeki Hacısait Sulama Kooperatifi ile Kayabaşı Sulama Kooperatifi'ne birer erik boylama makinesi desteği sunuldu.

Kaliteli boylama ile her 1 tonda 1500 lira kazanç sağlanacak

Hacısait Sulama Kooperatifi üyeleri yıllık ortalama 400 ton, Kayabaşı Sulama Kooperatifi üyeleri ise yıllık ortalama 550 ton erik üretimi gerçekleştiriyor. Sunulan makine desteği sayesinde 2 kooperatifin üyeleri hem zamandan tasarruf edecek hem de ürünün kaliteli bir şekilde boylanması ile her 1 tonda 1500 lira kazanç sağlayacak.

"Bu ekipmandan tüm köylü faydalanacak"

Hacısait Sulama Kooperatifi Başkanı Ramazan Öz, makine desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürünü ileterek, "Ben 10 kişi ile toplardım eriği. Bunun 5 kişisi seçerdi. Bu makine sayesinde bütün 10 kişi toplar oldu. Bu makine bize yüzde 50 avantaj sağladı. İşçilikten de çok karımız oldu. Pazarlamada da aynı şekilde. Malımızı iyi değerlendirip, iyi satıyoruz. Bu ekipmandan tüm köylü faydalanacak. Yılda 400-500 ton erik hasadı yapıyoruz" diye konuştu.

"Ürünümüzü en kaliteli şekilde pazara ulaştırma şansını bulduk"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Salahattin Arslan, Mut ilçesinin su kaynaklarından ve iklim şartlarından dolayı kayısı, incir ve erik üretiminde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatarak, ilçedeki üreticilerin uzun yıllardan beri ürünleri daha iyi bir şekilde değerlendirebilmek ve zaman tasarrufu sağlayabilmek açısından teknolojiden faydalanmak istediğini belirtti. Arslan, "Üreticilerin böyle bir erik eleme makinesine ihtiyaçları vardı. Sağ olsun Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, kendisinin de bir çiftçi, ziraatçı olmasından dolayı bu konuları gayet iyi biliyor. Önemini, değerini iyi biliyor. Bu konuda sadece Hacısait Mahallemizi değil, Göksu'yu, Kayabaşı'nı ve Dere köyünü de bu konuda donattı. Yani artık donanımlı çiftçi olduk. Teknolojiyi kullanıyoruz. Ürünümüzü en kaliteli şekilde pazara ulaştırma şansını bulduk" dedi.

"Makine sayesinde üreticiler 1 ton erikten 1500 TL kar elde etmektedir" Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nde görevli Ramazan Üredi, Mut ilçesi Hacısait ve Kayabaşı Mahallelerindeki üreticilerin kendilerinden 2 adet erik boylama makinesi talebinde bulunduklarını belirterek, makine sayesinde üreticilerin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde ürünlerini pazara sunma olanağı kazandığını söyledi. Üredi, "İki mahallemize de birer adet erik boylama makinesi teslim ettik. Üreticilerimiz bu erik boylama makinesi sayesinde hem işçilikten hem zamandan kar etmişlerdir. Üreticilerimiz bu sayede eriklerini boylarına göre ayırabilmektedirler. Üreticiler bir ton erikten 1500 TL kar elde etmektedir. Makinemiz saatte 1500 kilogram erik boylama kapasitesine sahiptir" ifadelerine yer verdi.

"Ağacın gölgesinde elle boylama yapardık"

Hacısait Mahalle Muhtarı Ahmet Özkan, bu yıl erik üretiminde üst safhaya ulaştıklarını belirterek, erik boylama makinesinin kendilerine teslim edilmesi ile işçiliği en alt safhaya indirdiklerini vurguladı. Özkan, "Tabii ki bu da Vahap Seçer Başkanımızın sayesinde oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önceki yıllarda biz eriklerimizi hasat ettiğimizde, ağacın gölgesinde elle boylama yapardık. Şu an erik boylama makinesinin burada olması işçiliğin en alt safhada olması, üretimin daha hızlı ilerlemesi, eriğin komisyona ve Türkiye'deki tüketicilere daha hızlı ulaşması anlamına geliyor" dedi.

"Önceden akşama kadar 4 kişi yapıyorduk"

Münevver Küçükkesikbaş, makine desteğinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyleyerek, "Allah razı olsun çok yoruluyorduk, kadınlar olarak. Sürekli kadınlar yapıyordu ambalajı. Şimdi bunda çok rahat ettik. 4 kişi ile 2 saatte hallediyoruz 150 sandığımızı. Önceden akşama kadar 4 kişi yapıyorduk. Zaman açısından, yorgunluk açısından çok iyi oldu" diye konuştu.

"Alan da memnun, biz de satarken daha rahat satıyoruz"

Bir başka erik üreticisi Yusuf Küçükkesikbaş ise makine sayesinde ürünlerini değerinde sattıklarını vurgulayarak, "Seçildiği için çok güzel katkısı oldu makinenin. Eskiden hasat ediyorduk ve kendi elimizle seçtiğimiz için komisyoncu 'iyi seçilmemiş' diyordu. Şimdi daha kaliteli oluyor. Daha iyi seçilmiş oluyor. Alan da memnun, biz de satarken daha rahat satıyoruz. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 27. 6. 2021 09: 12: 23