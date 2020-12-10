Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa'da yaşayacak - Son Dakika

Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa'da yaşayacak

10.12.2020 15:00
Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa'da yaşayacak, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, milyonlarca kez izlenen Erik Dalı türküsünün gerçek sahibi Kadir Türen'in, nam-ı diğer Dirmilli Curacı Gadir'in adını verdiği parkın açılışını törenle gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, milyonlarca kez izlenen Erik Dalı türküsünün gerçek sahibi Kadir Türen'in, nam-ı diğer Dirmilli Curacı Gadir'in adını verdiği parkın açılışını törenle gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin yer aldığı açılışta Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bu ülkenin her karış toprağına, her türlü maneviyatına sahip çıkmaya, kendimizi sorumlu hissetmeye devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Gebizli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kadir Türen Parkı'nın açılışını törenle gerçekleştirdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin yer aldığı açılışta, 1998 yılında 79 yaşındayken hayatını kaybeden Kadir Türen'in başta oğlu Mustafa Türen olmak üzere ailesi, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, Gelecek Partisi İl Başkanı Beytullah Demir, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri yer aldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Muratpaşa muhtarlarının Al Yazma Zeybeği'nden Yayla Yolları'na Teke yöresi halk oyunları gösterisiyle devam etti. Açılışta konuşan Dirmilli Curacı Gadir'in oğlu Mustafa Türen, Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür ederken "Allah, çok büyük başarılar versin" dedi.

"Bizim görevimiz"

Uysal ise sanatçıların bir toplumun ruhunu, benliğini ve kültürünü temsil edecek, simgeleyecek güce sahip olduğunu belirterek Dirmilli Curacı Gadir'in de bu isimlerinden biri olduğunu söyledi. Yaşadıkları dönemde sanatçıların kıymetlerinin bilinememesi, değerlerinin anlaşılamaması gibi durumlarla karşı karşıya kalabildiklerini belirten Uysal, "Ama onların değerini anlamak, gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimiz" dedi.

"Erik Dalı'nı almak zor oldu"

Kadir Türen'in Antalya'dan Burdur ve Fethiye'ye uzanan Teke yöresinin kültürünü tam olarak simgeleyen, Teke - Yörük kültürünün sanatçısı olduğunu belirten Uysal, "Kendisi büyük eserler, dilden dile söylenen türküler bırakarak bu dünyadan göçüp gitti. Geçtiğimiz yıllarda türkülerinden biri farklı şekillerde tescil edildi. Erik Dalı. Erik Dalı'nı geri almak zor oldu. Aile mücadele etti" diye konuştu.

"Dirmil, teke yöresinin müzik başkenti"

Yaşarken sahip çıkılmayan sanatçıların vefatından sonra eserlerine de sahip çıkılamamasının kabul edebilir olmadığının altını çizen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dirmilli Curacı Gadir, Teke kültürünün müzik alanında en önemlisi temsilcisi. Dirmil'i de Teke yöresinin müzik başkenti ilan edebiliriz. Muratpaşa'mızda bir parkta yaşasın diye düşündük. Bir sanatçı için olabilecek en güzel şey. Manevi kabri olacak burası, rahmetli Kadir Türen'in. Bu manevi kabir de üzerinde de çocukların oynadığı bir yer olsun. Bir sanatçı, daha öte bir şey hayal etmez. Bir sanatçı için en muhteşem şey, kendi adına bir park ve üzerinde çocukların oynadığı, insanların neşe içinde vakit geçirdiği bir parkta yaşamak olsa gerek. Bu bizim naçizane katkımız. Kendisi ölümsüz eserleriyle gelecek nesillere çok değerli şeyler bıraktı. Bir karşılığı olamaz. Naçizane bir anma, kadir bilme şekli."

Şartlar ne olursa olsun, hangi haksızlıkla karşı kalmış olunursa olunsan Türkiye'nin her karış toprağına, her türlü maneviyatına sahip çıkmaya, bundan sorumlu hissetmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Uysal, "Curacı Gadirleri bugünün evrensel dünyasına hediye edebilmek, dünyanın kabul edebileceği yeni sanatçılar yetiştirmek ve kendi kültürümüzü insanlığa sunabilmek dileğiyle açılışımız hayırlı olsun" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından Kadir Türen'in ailesi ve diğer davetlilerle parkta yer alan Dirmilli Curacı Gadir rölyefinin açılışını gerçekleştirdi. - ANTALYA

Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa'da yaşayacak
Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa'da yaşayacak
Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa'da yaşayacak

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Erik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erik Dalı türküsünün gerçek sahibinin adı Muratpaşa'da yaşayacak - Son Dakika


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